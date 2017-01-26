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И.о. мэра Пензы покинул территорию ТЭЦ, на место прибыл глава города

15:33 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков покинул территорию ТЭЦ, где произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе, на место прибыл глава города Валерий Савельев. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», который работает на месте происшествия.

И.о. мэра Пензы покинул территорию ТЭЦ, на место прибыл глава города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

От каких-либо комментариев Сергей Волков отказался.

Ожидается, что в ближайшее время последнюю информацию о произошедшем журналистам сообщит первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Ранее глава пресс-службы регионального ведомства Анна Шупилова проинформировала, что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

Журналистов на территорию объекта по-прежнему не пускают.
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