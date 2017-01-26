И.о. мэра Пензы покинул территорию ТЭЦ, на место прибыл глава города Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков покинул территорию ТЭЦ, где произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе, на место прибыл глава города Валерий Савельев. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», который работает на месте происшествия.

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От каких-либо комментариев Сергей Волков отказался.

Ожидается, что в ближайшее время последнюю информацию о произошедшем журналистам сообщит первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Ранее глава пресс-службы регионального ведомства Анна Шупилова проинформировала, что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

Журналистов на территорию объекта по-прежнему не пускают.