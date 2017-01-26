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Площадь обрушения кровли на ТЭЦ в Пензе, где произошел взрыв, составила 600 кв. метров

15:47 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Обрушение кровли площадью 20 на 30 метров произошло в котлотурбинном цехе над паровой турбиной №5 в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в Пензе. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

Площадь обрушения кровли на ТЭЦ в Пензе, где произошел взрыв, составила 600 кв. метров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, теплоснабжение потребителей не нарушено.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ожидается, что в ближайшее время последнюю информацию о произошедшем журналистам, которые находятся на месте ЧП, сообщит первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Ранее глава пресс-службы регионального ведомства Анна Шупилова проинформировала, что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

Журналистов на территорию объекта по-прежнему не пускают.
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