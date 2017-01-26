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В МЧС уточнили последнюю информацию о ЧП на пензенской ТЭЦ

16:01 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Один человек погиб в результате обрушения кровли в котлотурбинном цехе на пензенской ТЭЦ, других пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

В МЧС уточнили последнюю информацию о ЧП на пензенской ТЭЦ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обнаружен один пострадавший. […] Отвезли в больницу. По последней информации, погиб. [….] Завалов никаких нет», — уточнил он, добавив, что больше в результате случившегося никто не пострадал.

По словам Дмитрия Козлова, теплоснабжение в Пензе не нарушено: в целом отопление в городе устойчивое, на технологический процесс предприятия случившееся не повлияло.

«Здание 1948-го года [постройки]. От чего обрушилась [кровля], сейчас выясняется», — сказал он.

Первый заместитель главы ведомства отметил, что на месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета.

«Основные версии — ремонтные работы или старение конструкций кровли», — пояснил Дмитрий Козлов.
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