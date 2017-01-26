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Почти 500 домов остались без тепла в Пензе после ЧП на ТЭЦ — прокуратура

18:21 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Более 470 многоквартирных домов на улице Московской и в Заводском районе Пензы, по предварительным данным, оказались в зоне отключения отопления из-за происшествия на ТЭЦ-1, в результате которого погиб человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Почти 500 домов остались без тепла в Пензе после ЧП на ТЭЦ — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что по факту случившегося организована прокурорская проверка.

«В ходе ремонтных работ теплообменника произошел выброс пара высокого давления, нарушивший опоры крыши. В результате произошло обрушение кровли цеха, в котором располагалась турбина. После этого была приостановлена работа одной из турбин, подающей теплоноситель жителям Пензы», — сказала собеседница агентства.

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Светлана Артамонова уточнила, что в результате гидроудара произошло три порыва на тепловых магистралях: два на трубе диаметром 700 мм и один — диаметром 800 мм.

«Для обеспечения подачи тепла населению в настоящее время ведется работа по подключению резервного источника теплоснабжения — турбины, осуществляются работы по устранению порывов на сетях. Созданы областной и городской штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, в работе которых принимают участие сотрудники органов прокуратуры», — пояснила она.

Светлана Артамонова напомнила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

На данный момент температура воздуха в Пензе опустилась до -20ºС.
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