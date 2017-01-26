По факту гибели мужчины на ТЭЦ в Пензе возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» возбуждено по факту происшествия на территории ТЭЦ-1 в Пензе, в результате которого погиб мужчина.

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«По предварительным данным, на территории ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе в турбинном цехе произошел разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате происшествия погиб работник 1964 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что следователи продолжают работать на месте ЧП.

«Проводится осмотр места происшествия, а также неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб один человек. Других пострадавших нет. Губернатор Иван Белозерцев дал поручение оказать помощь семье погибшего рабочего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.

В администрации Пензы сообщили, что в связи с приостановкой работы одного энергоблока на ТЭЦ-1 в зону отключения горячего водоснабжения попали 68 жилых домов, четыре детских сада и две школы. ГВС отключено по микрорайону Шуист на 8 центральных тепловых пунктах. На время переключения с одного генератора на другой в микрорайоне были снижены параметры по отоплению.

Кроме того, по данным мэрии, в связи с отключением генератора и резким падением тепла произошел порыв на теплотрассе трубы диаметром 700 мм. В результате этого оказались нарушены гидравлические параметры по первому тепловому району. Жителей предупредили о возможном снижении температуры теплоносителя в следующих микрорайонах: Шуист, центр города, улица 8 Марта, Север и Заводской район.