Более 200 домов остались без отопления в Пензе из-за новой аварии на территории ТЭЦ Происшествия

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Более 200 домов в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы остались без отопления из-за новой коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс», проходящих по территории ТЭЦ-1, где 26 января произошло ЧП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин в среду, 1 февраля.

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По его словам, в настоящее время место прорыва локализовано: работают аварийные бригады, которые предпринимают весь необходимый комплекс мер для возобновления подачи тепла в жилые дома.

Вместе с тем Юрий Ильин отметил, что на устранение подобной аварии отводятся почти сутки — 20 часов.

«Самое длительное занимает откачка воды из системы, это примерно 5–6 часов, столько же — заполнение системы», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул также, что мэр Пензы Виктор Кувайцев проинформирован о случившемся.