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Следователи начали проверку по факту падения мальчика из окна в центре Пензы

17:13 | 06.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика при падении из окна дома на улице Московской в Пензе.

Следователи начали проверку по факту падения мальчика из окна в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, мальчик находился в квартире отца. Из-за запрета игры на компьютере он выпрыгнул из окна кухни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 5 февраля, подросток получил переломы и другие телесные повреждения. Он был госпитализирован.
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