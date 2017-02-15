В ГИБДД уточнили данные о ДТП в Спасском районе, где иномарка превратилась в груду металла Происшествия

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Участниками трагического ДТП в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погиб водитель автомобиля «Hyundai Starex», стали пять машин, а не три, как сообщалось ранее.

Фото: Gibdd.ru

Как пояснили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, помимо «Hyundai Starex», это были «КамАЗ», грузовик «Mercedes-Benz 410D», фура «DAF» и «ВАЗ-2107».

«Водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Пассажирка автомобиля «Hyundai» была госпитализирована», — уточнили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупная авария, которая унесла жизнь человека, произошла на федеральной трассе М5 «Урал» в минувший вторник, 14 февраля.