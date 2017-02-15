16:06:08 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В ГИБДД уточнили данные о ДТП в Спасском районе, где иномарка превратилась в груду металла

14:48 | 15.02.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Участниками трагического ДТП в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погиб водитель автомобиля «Hyundai Starex», стали пять машин, а не три, как сообщалось ранее.

В ГИБДД уточнили данные о ДТП в Спасском районе, где иномарка превратилась в груду металла

Фото: Gibdd.ru

Как пояснили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, помимо «Hyundai Starex», это были «КамАЗ», грузовик «Mercedes-Benz 410D», фура «DAF» и «ВАЗ-2107».

«Водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Пассажирка автомобиля «Hyundai» была госпитализирована», — уточнили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупная авария, которая унесла жизнь человека, произошла на федеральной трассе М5 «Урал» в минувший вторник, 14 февраля.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы вновь стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО Более половины выпускников Пензы планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию
В Кузнецке женщина попала под колеса иномарки Прокуратура Кузнецка открыла горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей
В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь» В Пензе пройдет фестиваль по скалолазанию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама