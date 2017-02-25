В Пензе ночью загорелся цех компании «Ванюшкины сладости»
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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Производственный цех компании «Ванюшкины сладости», расположенный на улице Кордон Студеный в Пензе, загорелся в ночь на субботу, 25 февраля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о пожаре в двухэтажном кирпичном строении площадью 2,5 тыс. кв. метров поступил на пульт дежурного в 0.42.
«Сгорела кровля, и выгорело на втором этаже на площади 1 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал.
«Для ликвидации последствий случившегося привлекались 45 человек и 16 единиц техники — это все подразделения Пензы и Заречного», — отметили в главном управлении МЧС России по региону.
В ведомстве подчеркнули, что причины пожара в настоящее время устанавливаются.