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Убийство 10-летнего мальчика стало шоком для жителей Сурска

11:55 | 28.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Убийство 10-летнего ученика 4 класса основной общеобразовательной школы Сурска Городищенского района Пензенской области, тело которого было обнаружено около магазина на улице Полевой вечером в минувший понедельник, 27 февраля, стало шоком для жителей города с населением менее 7 тыс. человек.

Убийство 10-летнего мальчика стало шоком для жителей Сурска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы все скорбим и сочувствуем этой семье», — сообщила ИА «PenzaNews» директор школы Наталья Сердцева, комментируя произошедшее.

По ее словам, семья убитого ребенка характеризуется как благополучная.

«Мальчик себя проявлял только с хорошей стороны как в поведении, так и в учебе. Мальчик очень хороший был», — добавила собеседница агентства.

Наталья Сердцева пояснила, что похороны четвероклассника пройдут в предстоящую среду, 1 марта.

«Мы обязательно пойдем всей школой», — отметила руководитель образовательной организации.

Она уточнила, что учреждение окажет материальную помощь семье.

Отвечая на вопрос о том, каким образом произошедшее сказалось на ситуации в школе, Наталья Сердцева сообщила, что оперативно проведен инструктаж с педагогами.

«С родителями работа будет проведена на собрании — беседа, о том, чтобы контролировать своих детей в вечернее время. […] С психологом работа тоже будет обязательно проведена, мы планируем провести консультацию, тренинг, чтобы панику не засеять в души детей», — сказала директор учреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту убийства 10-летнего мальчика в Сурске Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к его совершению.

По официально неподтвержденным данным, на теле погибшего ребенка обнаружены ножевые ранения.
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