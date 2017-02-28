Иностранка госпитализирована в Пензе после попытки суицида Происшествия

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Гражданка иностранного государства, являющаяся студенткой Пензенского государственного университета, госпитализирована в тяжелом состоянии после попытки суицида. Об этом сообщил ректор ПГУ Александр Гуляков.

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По его словам, девушку, приехавшую из ближнего зарубежья, к необдуманному поступку подтолкнула безответная любовь.

«Со своим соплеменником дружила. У них серьезные отношения. Потом он бросил», — сказал Александр Гуляков в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые прошел на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

Ректор ПГУ добавил, что медработники делают неутешительные прогнозы.

«Врачи сегодня меня проинформировали, что идет медленное разложение печени и почек. Она уже, наверное, не выживет», — отметил он.

Александр Гуляков сообщил, что в Пензу прибыли родственники иностранной студентки.

«Вопрос — почему это произошло? Потому что устои, в которых мы живем, нас настолько расслабляют, делают безразличными друг к другу: все, что хочу, то и ворочу», — поделился он мнением, добавив, что все чаще имеют место отношения, полные безответственности.