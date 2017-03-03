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Проверка организована по факту смерти 15-летнего школьника в пензенском ФОКе

18:00 | 03.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту смерти учащегося школы №71 города Пензы во время занятий спортом.

Проверка организована по факту смерти 15-летнего школьника в пензенском ФОКе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вечернее время 2 марта в ФОКе, расположенном на улице Можайского в Пензе, во время самостоятельных занятий физкультурой 15-летний подросток почувствовал себя плохо и скончался через непродолжительное время на месте происшествия, несмотря на попытку работников спортучреждения и сотрудников скорой медицинской помощи провести комплекс неотложных реанимационных мероприятий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти школьника.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила собеседница агентства.
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