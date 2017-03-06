Зампред союза пензенских таксистов прокомментировал инцидент с погоней и дракой Происшествия

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Заместитель председателя союза профессиональных водителей такси города Пензы Радик Музафяров прокомментировал нападение на таксиста у кафе «Избушка», завершившееся погоней и потасовкой у кинокомплекса «Современник».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, инцидент начался с того, что пятеро нетрезвых выходцев из южных регионов подъехали к ожидавшему клиентов на обочине дороги водителю с необоснованными претензиями.

«После этого завязалась драка. Водитель крикнул [по рации] о помощи. Машина, на которой они подъехали, «Mercedes», скрылась. Начались поиски, чтобы задержать группу людей, которые совершили противоправные действия», — сказал ИА «PenzaNews» Радик Музафяров.

Он уточнил, что получившие сигнал о помощи таксисты обнаружили агрессивных молодых людей в районе кинотеатра «Современник», однако те были не настроены на конструктивный диалог.

«Когда перевес сил был не на их стороне, их осталось четверо. Один убежал внутрь помещения, спрятавшись от водителей такси», — добавил собеседник агентства.

По его словам, вскоре на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, разбирательство продолжилось в отделе полиции.

«Там они написали мировую, что, как говорится, ни те, ни другие претензий друг к другу не имеют. Возможно, этим все закончится. Но я не знаю, успокоились ли эти молодые люди», — сказал Радик Музафяров.

Заместитель председателя союза профессиональных водителей такси города Пензы подчеркнул, что подобные ситуации в последнее время возникают очень часто.

«Почти каждую ночь поступает сигнал тревоги, но она бывает разных степеней опасности — это может быть как наркоман, не желающий оплатить проезд, так и пьяный клиент, который не может держать себя в руках и вести подобающе. В этой ситуации обычно требуется уже дополнительная помощь водителей такси, чтобы утихомирить клиента, тем более, что он может быть не один, а с группой — это самый тяжелый случай», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, серьезной опасности подвергаются женщины-таксисты, некоторые из которых сталкивались с попытками изнасилования.

«Большинство происшествий доходят до полиции, потому что мы стараемся, чтобы все решалось в законном русле. Вы сами понимаете, что 1990-е годы никому не нужны», — сказал Радик Музафяров.

Он привел в пример недавний случай на улице 8 Марта, когда две девушки и два молодых человека, которых не устроила озвученная водителем цена поездки, начали агрессивно себя вести.

«Это было у дома, где живут эти молодые люди. Один из них подбежал к своей машине, припаркованной рядом, достал оттуда биту и ударил ею со всего размаху водителя по лицу», — добавил зампред союза.

Он отметил, что лишь по счастливой случайности водителю такси удалось позвать на помощь своих коллег и даже вырвать биту у нападавшего, чтобы обороняться, поскольку тот принес из своей машины еще и лопату.