В Пензе ночью сгорел двухквартирный дом вблизи набережной Суры Происшествия

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Двухквартирный деревянный дом, в котором проживали пять человек, и надворные постройки общей площадью 200 кв. метров сгорели на пересечении улиц Урицкого и Максима Горького в Пензе в ночь на четверг, 9 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, из гаража пожарные успели вытащить автомобиль «ВАЗ-2104».

«Обстоятельства пожара устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

По словам жильцов, причиной пожара, который, предположительно, начался с чердака, может быть поджог.

В подтверждение своих слов люди указали на то, что поблизости начиная с прошлой весны дома горят регулярно, поэтому они были готовы к подобному развитию событий — жильцы заблаговременно оформили страховку и не хранили документы в жилище.

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Кроме того, владельцы квартир пояснили, что к соседям неоднократно приходили риелторы, которые интересовались, на каких условиях хозяева готовы продать земельные участки в самом центре города — напротив набережной реки Суры в районе Моста дружбы, который также известен как Подвесной мост.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», почти год назад — 15 апреля 2016 года — произошел пожар в доме №41 на улице Урицкого в Пензе, который располагается по соседству от сгоревшего. Людей в момент возгорания в доме не было.