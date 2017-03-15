В Пензе возбуждено дело по факту гибели пенсионерки от падения наледи с крыши Происшествия

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 74-летней жительницы Пензы в результате падения наледи с крыши дома на улице Калинина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 22 февраля в результате несвоевременной очистки от снега крыши дома образовавшаяся наледь упала на проходившую мимо местную жительницу. С полученной травмой головы женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Расследование продолжается», — подчеркнула собеседница агентства.