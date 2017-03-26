Применивший табельное оружие под Пензой полицейский подозревается в превышении полномочий Происшествия

Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбуждено по факту применения сотрудником ГИБДД УМВД России по Пензенской области табельного оружия, в результате которого телесные повреждения получил мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«По предварительным данным, около 4.00 воскресенья, 26 марта, при приследовании автомашины «ВАЗ-21099» инспектор на федеральной дороге М5 «Урал» на территории Мокшанского района применил табельное оружие и произвел не менее 10-ти выстрелов, в том числе в сторону автомашины. После произведенных выстрелов водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пассажир, находившийся на заднем сиденье машины, получил ранение в поясничную область, и ему была оказана медицинская помощь», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходе предварительного следствия будет дана оценка правомерности применения табельного оружия и установлены все обстоятельства произошедшего.