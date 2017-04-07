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В Пензе задавивший кладовщика водитель погрузчика ограничен в свободе на 1,5 года

16:30 | 07.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы назначено мужчине 1973 года рождения, который признан судом виновным в смерти кладовщика на улице Аустрина в Пензе.

В Пензе задавивший кладовщика водитель погрузчика ограничен в свободе на 1,5 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина работал неофициально. 25 ноября 2016 года, грубо нарушая требования техники безопасности и правила охраны труда, управляя автопогрузчиком без соответствующего права, в темное время суток он при отсутствии достаточного освещения не прекратил работу. При движении с грузом листов ДСП большого размера он установил вилы на погрузчике в положение, затрудняющее ему обзор, и, перемещая груз, не подавая сигналов, совершил наезд на находившегося в опасной зоне работ потерпевшего. В результате полученных повреждений через непродолжительный период времени работник скончался на месте происшествия от острой кровопотери», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

По его словам, мужчина вину признал частично, указав, что в его действиях отсутствуют нарушения правил требований техники безопасности при управлении автопогрузчиком, поскольку он проходил обучение, имел соответствующий опыт, а потерпевший сам находился в опасной зоне.

«Частично удовлетворен иск сына погибшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 330 тыс. рублей, судебных расходов — 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — добавил собеседник агентства.
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