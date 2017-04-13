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В Пензенской области с начала года по вине водителей автобусов произошло 24 ДТП

17:44 | 13.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. 24 ДТП, в результате которых один человек погиб и 36 пострадали, произошло в Пензенской области по вине водителей автобусов за три месяца 2017 года.

В Пензенской области с начала года по вине водителей автобусов произошло 24 ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Пензе их зафиксировано 18, причем в 12 случаях произошло падение пассажиров в общественном транспорте.

К характерным причинам данных происшествий относятся несоблюдение скоростного режима, низкая дисциплина водителей, нарушение правил проезда пешеходных переходов и другие.

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С целью проверки качества работы перевозчиков сотрудники Госавтоинспекции в автомобиля без цветографической окраски проводили скрытые наблюдения с применением технических средств видеофиксации.

Было выявлено свыше 2,5 тыс. административных правонарушений.

Вопросы безопасности пассажирских перевозок обсуждались на совещании, состоявшемся в управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области в четверг, 13 апреля.

Принят ряд решений, в том числе об установке в салонах автобусов видеорегистраторов, сообщается на сайте Госавтоинспекции.
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