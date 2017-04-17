В СКР прокомментировали видео об избиении несовершеннолетней девушки в Пензе Происшествия

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Распространенная СМИ информация о якобы имевшем место насилии над несовершеннолетней девушкой в Пензе, избиение которой было запечатлено на видео, впоследствии опубликованном в Интернете, не нашла своего подтверждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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«В апреле 2017 года одним из региональных средств массовой информации на интернет-портале был размещен видеоролик, на котором молодой человек наносит удары девушке, а позднее были опубликованы сведения о том, что в отношении несовершеннолетней жительницы Пензы совершено преступление против половой неприкосновенности», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что оперативно были установлены личности всех участников инцидента.

«В результате проведенных проверочных мероприятий факты, изложенные на странице интернет-издания, не нашли своего объективного подтверждения. Как следует из пояснений девушки, она находилась в гостях своего знакомого, где они употребляли спиртные напитки. За якобы разбитую раковину в ванной хозяин квартиры нанес ей несколько ударов ногой, что содержит признаки административного правонарушения [ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»]. Кроме того, девушка пояснила, что со стороны молодых людей в отношении нее преступления сексуального характера не совершались», — сказала Юлия Пилясова.

По ее словам, проверка пока продолжается.