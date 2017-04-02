Главный редактор СМИ должен нести персональную ответственность за дезинформацию — Полосин Общество

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Вопрос о введении персональной административной ответственности для главных редакторов за распространение дезинформации в СМИ должен быть проработан на законодательном уровне. С такой инициативой выступил главный редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

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«Еще одно предложение — введение персональной ответственности для главных редакторов за распространение недостоверной, непроверенной, лживой информации», — сказал он в ходе обсуждения вопроса о стандартах работы современных интернет-СМИ.

Вместе с тем, по словам Павла Полосина, по аналогии со ст. 57 закона «О СМИ» должны быть прописаны случаи, когда главный редактор освобождается от распространения недостоверных сведений.

Комментируя слова спикера, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, выступивший модератором дискуссии, отметил актуальность затронутой темы.

В качестве примера он привел необходимость борьбы с так называемыми «фейковыми новостями», которая осознается не только в России, но и за рубежом.

В продолжение дискуссии Павел Полосин обратил внимание на то, что систематическое распространение лжи отдельными интернет-СМИ, преследующими свои корыстные цели, подрывает доверие к средствам массовой информации в целом, поэтому в нынешних условиях вернуть его — одна из важнейших задач профессионального сообщества.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.