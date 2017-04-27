За рулем иномарки, въехавшей в паб в центре Пензы, находилась женщина Происшествия

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Молодая женщина находилась за рулем автомобиля «Skoda Octavia», протаранившего стену здания на улице Максима Горького в Пензе, где расположен паб «Хмель». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил очевидец.

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По его словам, машина двигалась со стороны улицы Кирова. После проезда пешеходного перехода в районе улицы Московской автолюбительница, предположительно, не учла небольшое сужение дороги и допустила наезд на бордюр.

От этого иномарку вынесло сначала на встречную полосу, где только по счастливой случайности не было других машин, а затем — между деревьев — на тротуар, где ее остановило здание.

В результате ДТП у автомобиля отвалилось переднее левое колесо, а остальные оказались спущены. У машины разбит бампер, а также смят капот.

Женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые опрашивают участницу ДТП и случайных свидетелей происшествия.