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ФОТОРЕПОРТАЖ Иномарка въехала в здание в центре города. Пенза, 27 апреля 2017 г.

За рулем иномарки, въехавшей в паб в центре Пензы, находилась женщина

13:20 | 27.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Молодая женщина находилась за рулем автомобиля «Skoda Octavia», протаранившего стену здания на улице Максима Горького в Пензе, где расположен паб «Хмель». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил очевидец.

За рулем иномарки, въехавшей в паб в центре Пензы, находилась женщина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, машина двигалась со стороны улицы Кирова. После проезда пешеходного перехода в районе улицы Московской автолюбительница, предположительно, не учла небольшое сужение дороги и допустила наезд на бордюр.

От этого иномарку вынесло сначала на встречную полосу, где только по счастливой случайности не было других машин, а затем — между деревьев — на тротуар, где ее остановило здание.

В результате ДТП у автомобиля отвалилось переднее левое колесо, а остальные оказались спущены. У машины разбит бампер, а также смят капот.

Женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые опрашивают участницу ДТП и случайных свидетелей происшествия.
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