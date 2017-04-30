Зампред правительства, мэр и глава ГУ МЧС выехали в Зарю, где второй день горит трава Происшествия

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя областного правительства Дмитрий Семенов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов лично выехали в микрорайон Заря, где второй день продолжаются пожары — горят сухая трава и камыш.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Они координировали работы здесь и накануне вечером, когда было принято решение о привлечении дополнительной техники.

Днем в воскресенье, 30 апреля, был проведен анализ проделанной работы и намечены дальнейшие шаги.

Как отметили участники выезда, основная задача на данный момент — профилактика возникновения новых пожаров. С этой целью ведется разъяснительная работа с жителями.

С некоторыми из них официальные лица побеседовали лично.

«На период действия особого противопожарного режима важно соблюдать предусмотренные законом меры пожарной безопасности», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Подробнее о введенных ограничениях рассказал Сергей Козлов. Он напомнил, что в случае их нарушения виновным грозят штрафы: гражданам — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Особое внимание представители власти обратили на то, что в настоящее время запрещено разводить открытый огонь в местах, не приспособленных для этого.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, за сутки в Пензенской области произошло 16 пожаров, а также более 60 загораний мусора и сухой травы.

«В 13 районах и Пензе введен особый противопожарный режим», — сказала собеседница агентства.