Упавший под Пензой самолет зацепил высоковольтные провода — СКР
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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Самолет «Бекас Х-32», разбившийся неподалеку от села Матчерка Земетчинского района Пензенской области, по предварительным данным, зацепил высоковольтные провода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«По предварительным данным, пилот на воздушном судне производил авиационно-химические работы по опылению полей. Во время работы самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло падение воздушного судна. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте», — добавили в ведомстве.
В управлении подчеркнули, что в настоящее время по факту падения самолета проводится проверка.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — пояснили в пресс-службе.