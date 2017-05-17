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Под Пензой молодой мужчина погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа»

14:41 | 17.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Мужчина 1997 года рождения погиб в результате столкновения автомобилей «КамАЗ», «ВАЗ-21099» и «Lada Largus» на 651 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области утром в среду, 17 мая.

Под Пензой молодой мужчина погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа»

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21099» от полученных телесных повреждений погиб на месте», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что за рулем «КамАЗа» находился мужчина 1987 года рождения, а водителем автомобиля «Lada Largus» был мужчина 1971 года рождения.

Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.
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