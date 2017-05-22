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В Мокшанском районе мальчик госпитализирован после попадания в него колеса от прицепа

14:55 | 22.05.2017 | Происшествия

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Мокшан, 22 мая 2017. PenzaNews. Мальчик 2012 года рождения госпитализирован в результате удара колесом, отсоединившимся от прицепа во время движения автомобиля в Мокшанском районе Пензенской области.

В Мокшанском районе мальчик госпитализирован после попадания в него колеса от прицепа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 21 мая на 576 км федеральной автодороги М5 «Урал» при движении автомобиля «Mazda BT-50» в составе с прицепом под управлением мужчины 1984 года рождения произошло самопроизвольное отсоединение правого колеса от прицепа», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате наезда колеса мальчик получил телесные повреждения.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.
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