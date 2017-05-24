В Мещерском две женщины насмерть отравились угарным газом, мужчина госпитализирован Происшествия

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух женщин, а также госпитализации мужчины с признаками отравления угарным газом из квартиры многоквартирного дома в селе Мещерском Сердобского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» тарший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина, погибшим женщинам было 18 и 66 лет, а мужчине — 35 лет.

«23 мая мужчина прибыл в квартиру знакомого, где обнаружил в бессознательном состоянии двух женщин. Он вытащил на лестничную площадку девушку, а когда попытался помочь женщине, сам потерял сознание и впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, по предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Людмила Фомина.