19:30:27 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Мещерском две женщины насмерть отравились угарным газом, мужчина госпитализирован

11:17 | 24.05.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух женщин, а также госпитализации мужчины с признаками отравления угарным газом из квартиры многоквартирного дома в селе Мещерском Сердобского района Пензенской области.

В Мещерском две женщины насмерть отравились угарным газом, мужчина госпитализирован

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» тарший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина, погибшим женщинам было 18 и 66 лет, а мужчине — 35 лет.

«23 мая мужчина прибыл в квартиру знакомого, где обнаружил в бессознательном состоянии двух женщин. Он вытащил на лестничную площадку девушку, а когда попытался помочь женщине, сам потерял сознание и впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, по предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Людмила Фомина.
Актуальное
Читайте также
20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов В Пензе наградили лучших предпринимателей
В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов В Пензе газоснабжение домов на улице Тихой будет приостановлено 7 июня
В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама