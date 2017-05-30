На пензенском заводе «ЗИФ Плюс» заявили о вооруженном нападении на предприятие Происшествия

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Представитель ОАО «ЗИФ Плюс» обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором содержится просьба провести проверку по факту проникновения неизвестных лиц на территорию предприятия рано утром в минувший четверг, 25 мая, и нападения на контроллеров КПП с применением огнестрельного оружия, металлических предметов и газового баллончика.

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«Неизвестные лица прибыли к проходной завода на девяти автомобилях. Нападавшие предпринимали действия по незаконному проникновению на территорию режимного предприятия, являющегося стратегически важным объектом, деятельность которого курирует ФСБ. Свидетели говорят, что в руках указанных лиц находилось огнестрельное оружие, из которого производились многочисленные выстрелы. Нападавшие направляли оружие на контролеров, требовали покинуть территорию завода, угрожали жизни и здоровью сотрудников предприятия. В результате они срезали замок на воротах и проникли на территорию», — говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЗИФ Плюс», поступившем в редакцию ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что указанная группа людей, по данным на вторник, 30 мая, продолжает удерживать под своим контролем промплощадку №1 на улице Ленина.

«Это уже не первый случай такого проникновения», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что «каждый день с территории завода выезжают десятки «КамАЗов», груженых краденным оборудованием, материалами под видом металлолома».

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«Проходную оккупировали неизвестные лица, которые не пускают сотрудников завода ОАО «ЗИФ Плюс» на работу. На первой промплощадке на Ленина, 3, варварски уничтожены дорогостоящие станки и оборудование: разбиты пульты, сняты двигатели. По всем цехам демонтированы и похищены линии связи, энергоснабжения», — добавляется в сообщении.

По имеющейся информации, на второй промплощадке завод возобновляет производство продукции военно-технического назначения по двум действующим госконтрактам.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области, а также региональном управлении Росгвардии, сотрудники которого выезжали на место происшествия, данную информацию ИА «PenzaNews» пока никак не прокомментировали.