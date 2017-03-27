Николай Симонов детально рассказал о работе правительства по возврату долгов «ЗИФ Плюс» Экономика

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов детально рассказал о мерах, принятых региональной властью с целью ликвидации ОАО «ЗИФ Плюс» задолженности по зарплате перед своими сотрудниками.

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«Попов Виктор Михайлович, который являлся на тот момент [в конце 2015 года] и на сегодняшний день является председателем совета директоров ОАО «ЗИФ Плюс», обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. […] По его заявлению, ему не дают работать в этом регионе», — сказал Николай Симонов в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 27 марта.

Он добавил, что по поручению главы региона была составлена дорожная карта, направленная на стабилизацию ситуации, которая состояла из 12 пунктов — в ее рамках правительство Пензенской области и руководство завода взяли на себя определенные обязательства.

«На тот момент ОАО «ЗИФ Плюс» уже не являлось резидентом Пензенской области и было зарегистрировано в Тольятти Самарской области», — уточнил глава облправительства.

Николай Симонов пояснил, что по плану предприятие должно было погасить задолженность по зарплате и вновь зарегистрироваться в Пензенской области.

«На июль 2016 года […] — массовые сокращения. За всякие формальные и неформальные поводы в одностороннем порядке расторгались трудовые договоры», — обозначил он положение дел на тот период времени, отметив, что людям задолжали примерно 30 млн. рублей.

Председатель правительства Пензенской области добавил, что для возврата средств сотрудникам была разработана сложная схема: человек обращался в прокуратуру, та — в районный суд, который принимал решение об утверждении задолженности, однако затем руководство завода «ЗИФ Плюс» оспаривало его, и работник направлялся к мировым судьям.

«После того, как мировые судьи по обращению каждого гражданина отменяли апелляцию руководства ОАО «ЗИФ Плюс», решение поступало к судебным приставам», — сказал Николай Симонов, уточнив, что примерно 300 человек «прошли эти круги ада».

По его словам, в итоге судебным приставам было направлено 700 исполнительных листов по долгам по зарплате на сумму 30 млн. рублей.

«За свой достаточно большой опыт с таким отношением работодателя к трудовому коллективу я столкнулся в первый раз», — подчеркнул председатель правительства Пензенской области.

Он обратил внимание на то, что в этих условиях требовалось найти средства на погашение долгов.

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«С 2014 года между ОАО «ЗИФ Плюс» и Рособоронэкспортом был подписан экспортный контракт на одну из позиций его номенклатуры. В течение этих последних трех лет Рособоронэкспорт не забирал готовую продукцию и, естественно, ее не оплачивал», — сообщил председатель правительства Пензенской области.

Он добавил, что после проведенных переговоров ведомство оплатило заказ и забрало продукцию.

«В конце февраля этого года, когда уже на 30 млн. рублей исполнительные листы […] лежали у судебных приставов, поступил 101 млн. рублей. Большинство исполнительных листов выдано», — сказал Николай Симонов.