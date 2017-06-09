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По факту гибели ребенка в сгоревшей машине в Пензе возбуждено уголовное дело

10:15 | 09.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 11-летнего мальчика, который заживо сгорел в автомобиле на реке Вядь в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина.

По факту гибели ребенка в сгоревшей машине в Пензе возбуждено уголовное дело

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По данным следствия, в вечернее время 8 июня 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на автомобиле отправился на рыбалку. Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, второй внук оставался в автомашине «ВАЗ-2107», припаркованной на берегу реки Вядь. В какой-то момент произошло возгорание транспортного средства, в результате ребенок, находившийся в салоне, погиб», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время обгоревшая автомашина изъята, назначена пожаротехническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина пожара, а также очаг возгорания.

«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК», — резюмировала собеседница агентства.
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