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Лосиха истекла кровью, запутавшись в колючей проволоке на окраине Заречного

11:00 | 10.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Лосиха трагически погибла на окраине Заречного Пензенской области, попав в колючую проволоку, натянутую по периметру ЗАТО.

Лосиха истекла кровью, запутавшись в колючей проволоке на окраине Заречного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел рано утром в минувшую пятницу, 9 июня.

Около 5.00 на контрольно-пропускной пункт поступил сигнал о попытке нарушения защитного периметра города в районе КПП №5. На место ЧП были направлены представители муниципальных и федеральных служб.

Они установили, что в 300 метрах от проходной по направлению к теплицам на песчаной контрольно-следовой полосе лежала окровавленная лосиха, которая доживала свои последние минуты.

Комментируя произошедшее, директор управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева пояснила, что лось пытался перейти через контрольно-следовую полосу, окружающую город.

«Возможно, его испугала собака», — предположила она.

Вероятно, в овраге животное споткнулось и попало в ограждение «Егоза». Несмотря на то, что выбраться из проволки-путанки практически невозможно, лосю это удалось, однако дальше двигаться животное не могло — оно умерло от кровопотери.

Сотрудники производственного объединения «Старт» и комбината благоустройства вытащили тело с полосы. Оно передано в Минлесхоз Пензенской области на захоронение.

Голову лося изъяли специалисты станции по борьбе с болезнями животных, чтобы провести исследование на бешенство, вероятность которого оценивается как низкая.

Вместе с тем место происшествия обработано дезинфицирующим раствором, сообщает газета «Заречье сегодня».
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