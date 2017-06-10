Лосиха истекла кровью, запутавшись в колючей проволоке на окраине Заречного

Инцидент произошел рано утром в минувшую пятницу, 9 июня.
Около 5.00 на контрольно-пропускной пункт поступил сигнал о попытке нарушения защитного периметра города в районе КПП №5. На место ЧП были направлены представители муниципальных и федеральных служб.
Они установили, что в 300 метрах от проходной по направлению к теплицам на песчаной контрольно-следовой полосе лежала окровавленная лосиха, которая доживала свои последние минуты.
Комментируя произошедшее, директор управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева пояснила, что лось пытался перейти через контрольно-следовую полосу, окружающую город.
«Возможно, его испугала собака», — предположила она.
Вероятно, в овраге животное споткнулось и попало в ограждение «Егоза». Несмотря на то, что выбраться из проволки-путанки практически невозможно, лосю это удалось, однако дальше двигаться животное не могло — оно умерло от кровопотери.
Сотрудники производственного объединения «Старт» и комбината благоустройства вытащили тело с полосы. Оно передано в Минлесхоз Пензенской области на захоронение.
Голову лося изъяли специалисты станции по борьбе с болезнями животных, чтобы провести исследование на бешенство, вероятность которого оценивается как низкая.
Вместе с тем место происшествия обработано дезинфицирующим раствором, сообщает газета «Заречье сегодня».
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