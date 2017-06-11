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Разбившийся под Саратовом самолет не связан с Пензенской областью — прокуратура

16:21 | 11.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Легкомоторный самолет «Бекас», потерпевший крушение в районе села Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области в минувшую субботу, 10 июня, никак не связан с Пензенской областью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.

Разбившийся под Саратовом самолет не связан с Пензенской областью — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сведения, ранее распространенные рядом СМИ, о том, что якобы самолет совершал полет из Пензенской области, а разбившийся пилот был жителем региона, не соответствуют действительности.

«Такая информация не нашла подтверждения. Указанное воздушное судно не совершало полет из Пензенской области. Разбившийся пилот не являлся жителем Пензенского региона», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что выяснением обстоятельств случившегося занимается саратовская транспортная прокуратура.
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