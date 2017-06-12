В Пригородном пять человек пострадали при столкновении двух «ВАЗов» Происшествия

Сердобск, 12 июня 2017. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении автомобилей «ВАЗ-21074» и «ВАЗ-21099» на проезде Заречном в селе Пригородном Пензенской области в минувшее воскресенье, 11 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» находился мужчина 1994 года рождения, а автомашиной «ВАЗ-21099» управлял мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия травмы получили три пассажирки автомобиля «ВАЗ-21074»: девушки 2000 и 1998 годов рождения после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а девушка 1999 года рождения была госпитализирована», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что также в больницу попала пассажирка второй машины 2001 года рождения.

«Водитель этого автомобиля после оказания медпомощи был отпущен домой», — отметили в отделе пропаганды.

По факту ДТП проводится проверка.