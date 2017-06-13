В Пензе сквер «45 меридиан» пострадал от действий вандалов спустя сутки после открытия Происшествия

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Сквер «45 меридиан», который был торжественно открыт на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе накануне Дня России и Дня города, 11 июня, пострадал от действий вандалов. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы в День города открыли сквер «45 меридиан», а сегодня утром мне сообщили, что ночью там вывернули с корнем скамейку, намусорили и так далее», — сказал он в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 июня.

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По словам Виктора Кувайцева, вычислить злоумышленников помогут записи камеры видеонаблюдения.

«На записи видеонаблюдения мы нарушителей определим, конечно, но хотелось бы, чтобы и люди проявляли больше активности в этом вопросе. Из окна же видно и слышно, что хулиганят — можно позвонить в полицию. Мы же этот сквер для местных жителей делали», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания Виктор Кувайцев дал главам администраций районов Пензы поручение усилить контроль за зелеными зонами и скверами, находящимися на подведомственных территориях.