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Бойцы Росгвардии задержали нетрезвых пензенцев, отказавшихся оплатить счет в баре

10:26 | 17.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие ночью в один из баров на улице Московской в Пензе после срабатывания кнопки экстренного вызова, задержали двоих мужчин, которые пытались покинуть заведение, не оплатив счет на сумму около 15 тыс. рублей.

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвых пензенцев, отказавшихся оплатить счет в баре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, оба гражданина были пьяны и нецензурно выражались.

«С места происшествия правонарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее злоумышленники, один из которых является жителем Пензы, а другой приехал из области, уже были судимы.
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