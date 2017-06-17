Бойцы Росгвардии задержали нетрезвых пензенцев, отказавшихся оплатить счет в баре Происшествия

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие ночью в один из баров на улице Московской в Пензе после срабатывания кнопки экстренного вызова, задержали двоих мужчин, которые пытались покинуть заведение, не оплатив счет на сумму около 15 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, оба гражданина были пьяны и нецензурно выражались.

«С места происшествия правонарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее злоумышленники, один из которых является жителем Пензы, а другой приехал из области, уже были судимы.