На трассе «Тамбов — Пенза» погибли три человека, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля «Volkswagen Polo» и фуры «DAF» на трассе «Тамбов — Пенза» днем в четверг, 22 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В Госавтоинспекции уточнили, что трагическая авария произошла в 15.50.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo» под управлением мужчины 1961 года рождения и автомашины «DAF», за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что травмы, несовместимые с жизнью, получили люди, ехавшие в легковой машине — водитель, женщина 1961 года рождения и мальчик 2003 года рождения.

По данному факту проводится проверка.