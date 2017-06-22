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На трассе «Тамбов — Пенза» погибли три человека, в том числе ребенок

17:35 | 22.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля «Volkswagen Polo» и фуры «DAF» на трассе «Тамбов — Пенза» днем в четверг, 22 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На трассе «Тамбов — Пенза» погибли три человека, в том числе ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Госавтоинспекции уточнили, что трагическая авария произошла в 15.50.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo» под управлением мужчины 1961 года рождения и автомашины «DAF», за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что травмы, несовместимые с жизнью, получили люди, ехавшие в легковой машине — водитель, женщина 1961 года рождения и мальчик 2003 года рождения.

По данному факту проводится проверка.
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