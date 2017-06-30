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В Пензе полицейские предотвратили ДТП после внезапной потери сознания водителем

12:15 | 30.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Житель Пензы поблагодарил сотрудников пензенского линейного отдела МВД России на транспорте майора полиции Юрия Челнокова и старшего прапорщика полиции Руслана Гусева за грамотные действия, позволившие предотвратить ДТП с его участием.

В Пензе полицейские предотвратили ДТП после внезапной потери сознания водителем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодой человек, передвигаясь на своей машине, в которой также находились двое малолетних детей, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Автомобиль, снизив скорость, виляя из стороны в сторону, продолжил движение, создавая угрозу для припаркованного транспорта и пешеходов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что на нестандартную ситуацию на дороге обратили внимание полицейские, которые незамедлительно выбежали из здания на улицу и убедились в неадекватной реакции водителя на ситуацию.

«На ходу открыв дверцу и вынув ключи из замка зажигания, полицейские остановили машину, вытащили водителя и оказали ему необходимую помощь. Придя в себя, молодой человек пояснил, что у него имеются проблемы со здоровьем», — пояснили в пресс-службе.

В полиции отметили, что за грамотные действия сотрудники получили благодарность от начальника УТ МВД России по ПФО полковника полиции Александра Бережного.
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