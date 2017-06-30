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На автохама, грубо нарушившего ПДД на Окружной в Пензе, составили два протокола

13:35 | 30.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Два протокола об административных правонарушениях составлено в отношении водителя автомобиля «Lada Priora» черного цвета с госномером Н606АА 58RUS, который примерно за полминуты несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу на улице Окружной в Пензе и создав аварийную ситуацию.

На автохама, грубо нарушившего ПДД на Окружной в Пензе, составили два протокола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, нарушителем оказался мужчина 1990 года рождения.

За выезд на полосу встречного движения в отношении него составлен протокол в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Материалы дела направлены в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения.

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, водителю назначен штраф в 500 рублей.

Правонарушения удалось выявить благодаря обнародованию в СМИ записи видеорегистратора.

В управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области выразили благодарность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах региона.
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