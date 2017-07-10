18:03:26 Понедельник, 10 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Проверка организована по факту ДТП в Городищенском районе, в котором пострадали двое детей

16:01 | 10.07.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП в Городищенском районе Пензенской области, в результате которого травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое детей.

Проверка организована по факту ДТП в Городищенском районе, в котором пострадали двое детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Авария произошла в минувшее воскресенье, 9 июля.

«Предварительно установлено, что на 3 км автодороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» столкнулись автомобили «ГАЗ-3302» и «Mersedes GLK 220» под управлением мужчин 1964 и 1955 годов рождения соответственно», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что водителю «ГАЗа» медицинская помощь была оказана на месте, а второму мужчине и двоим его несовершеннолетним пассажирам — мальчикам 2004 и 2008 годов рождения — потребовалась госпитализация.

Обстоятельства случившегося выясняются.
Актуальное
Читайте также
Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа Вооруженная палкой жительница Сердобска напала на продавца торгового павильона
В Пензе рассмотрят возможность внедрения проекта «Школьная медицина» Вдвое уменьшен штраф, назначенный администрации Каменского района за ямы на дорогах
В трех селах Камешкирского района на несколько часов отключат газ В Пензе полицейские не будут приходить к осужденному по ночам, чтобы не будить его детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама