Проверка организована по факту ДТП в Городищенском районе, в котором пострадали двое детей Происшествия

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП в Городищенском районе Пензенской области, в результате которого травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое детей.

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Авария произошла в минувшее воскресенье, 9 июля.

«Предварительно установлено, что на 3 км автодороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» столкнулись автомобили «ГАЗ-3302» и «Mersedes GLK 220» под управлением мужчин 1964 и 1955 годов рождения соответственно», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что водителю «ГАЗа» медицинская помощь была оказана на месте, а второму мужчине и двоим его несовершеннолетним пассажирам — мальчикам 2004 и 2008 годов рождения — потребовалась госпитализация.

Обстоятельства случившегося выясняются.