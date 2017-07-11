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Девушка из Пензы получила ожоги при прохождении квеста в Саратове — СМИ

12:09 | 11.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Девушка из Пензы пострадала во время прохождения квеста в Саратове. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на очевидца.

Девушка из Пензы получила ожоги при прохождении квеста в Саратове — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным информагентства, она получила ожоги лица, ноги, а также обеих рук, однако госпитализация ей не понадобилась.

Квест «Портной» проходили пять девушек в возрасте 18–20 лет.

По словам одной из участниц, организаторы завязали им глаза и посадили в макет автомобиля, после чего актеры начали разбрызгивать «огневой» спрей. Как выяснилось впоследствии, во время квеста загорелась обшивка автомобиля, а затем — одежда на девушках. В результате три из них были доставлены в ожоговый центр.

Инцидент произошел еще в минувшую субботу, 8 июля, однако широкой общественной о нем стало известно лишь после появления соответствующей информации в СМИ.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Саратовской области, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«В полицию обратились две девушки. Заявления зарегистрированы, проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пока не располагают данными о том, одна из пострадавших является жительницей Пензы.
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