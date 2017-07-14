По факту гибели четверых человек при пожаре под Пензой проводится проверка Происшествия

Бессоновка, 14 июля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели четверых человек в результате пожара в Бессоновке Пензенской области в ночь на пятницу, 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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«Около 1.00 пятницы, 14 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что после пожара в жилом доме, расположенном в селе Бессоновка, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

«В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — резюмировала Юлия Пилясова.