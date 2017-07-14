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По факту гибели четверых человек при пожаре под Пензой проводится проверка

09:28 | 14.07.2017 | Происшествия

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Бессоновка, 14 июля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели четверых человек в результате пожара в Бессоновке Пензенской области в ночь на пятницу, 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

По факту гибели четверых человек при пожаре под Пензой проводится проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Около 1.00 пятницы, 14 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что после пожара в жилом доме, расположенном в селе Бессоновка, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

«В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — резюмировала Юлия Пилясова.
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