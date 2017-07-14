Появились фото с места пожара под Пензой, который унес жизни четырех человек Происшествия

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Обугленный каркас одноэтажного срубового дома на улице Победной в селе Бессоновка Пензенской области, а также лежащая неподалеку поврежденная огнем утварь и бытовая техника напоминают в настоящее время о пожаре, который унес жизни четырех человек, в том числе ребенка, в ночь на пятницу, 14 июля.

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По словам соседа погибших Николая Мамонова, в доме жила семья — пожилые супруги, их внук, которого во время происшествия не было дома, а также его жена и сын.

«Здесь было все в огне, без толку тушить», — сказал он, добавив, что, несмотря на это, односельчане делали все возможное: носили в ведрах воду с соседних огородов, чтобы сбить полыхающее пламя и не дать ему перекинуться на близлежащие дома.

«Много народу было, да без толку — уже не спасешь», — с сожалением констатировал мужчина.

Николай Мамонов пояснил, что пожарные прибыли на место происшествия быстро — сначала они обесточили дом и выполнили другие необходимые действия.

Он уточнил, что в домах на их улице воды сейчас нет из-за ремонтных работ, поэтому в ход шли все емкости, которые были поблизости — баки и бочки для полива.

Говоря о погибших, мужчина отметил, что знал семью много лет.

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Николай Мамонов добавил, что молодая женщина, по словам соседей, была беременна, а некоторые очевидцы якобы слышали, как во время пожара она стучала в окна, но спасти ее, как и ее родных не было никакой возможности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным МЧС, ночной пожар в Бессоновке Пензенской области уничтожил жилой дом площадью 63 кв. метра и надворные постройки площадью 24 кв. метра.

Следственные органы СКР по Пензенской области начали по факту случившегося доследственную проверку.