Бойцы Росгвардии устроили погоню за нетрезвым лихачом в Пензенской области Происшествия

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Бойцам управления Росгвардии по Пензенской области пришлось некоторое время преследовать водителя, создавшего опасную ситуацию на дороге в Кузнецком районе, который, как впоследствии выяснилось, был нетрезв.

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«Группа задержания вневедомственной охраны заметила легковой автомобиль, который опасно маневрировал на дороге, мешая другим участникам движения. Сотрудники Росгвардии попытались остановить транспортное средство, однако водитель пренебрег требованиями и ускорил движение, пытаясь скрыться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии отметили, что после непродолжительной погони около дачного массива нарушитель был блокирован и остановлен.

«Задержанным оказался 28 летний житель Кузнецка, ранее лишенный водительских прав. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам ГИБДД.