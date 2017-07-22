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Полиция выясняет личность зацепера, доехавшего в грузовом вагоне из Пензы до Сызрани

13:18 | 22.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выясняют личность человека, снявшего и опубликовавшего на портале YouTube видеоролик, на котором запечатлена поездка зацепера в открытом грузовом вагоне поезда из Пензы в Сызрань.

Полиция выясняет личность зацепера, доехавшего в грузовом вагоне из Пензы до Сызрани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», представители правоохранительных органов усмотрели в действиях автора данного видео состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

В соответствии с ней, посадка или высадка граждан на ходу поезда, а также проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособленных местах влечет наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

10-минутный видеоролик был опубликован в минувшую пятницу, 21 июля.

В качестве стартовой точки пути автор указал платформу Заречный парк, расположенную в границах Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

На 4-й минуте «пассажир» вагона предоставил зрителям возможность ближе рассмотреть груз, который, судя по маркировке, был отправлен в Самарскую область для компании «Новая крепость».
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