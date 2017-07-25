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Из туалета администрации Октябрьского района Пензы выгнали стиравших белье женщин

17:20 | 25.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Бойцы Росгвардии выдворили из здания администрации Октябрьского района Пензы на улице Титова мать и дочь, которые стирали белье в туалете учреждения.

Из туалета администрации Октябрьского района Пензы выгнали стиравших белье женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный инцидент произошел еще в минувший четверг, 20 июля, однако широкую огласку получил только сейчас.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, группа служащих вневедомственной охраны была направлена в административное здание после срабатывания тревожной кнопки.

«На месте сотрудники столкнулись с анекдотичной ситуацией: в туалетной комнате здания администрации две гражданки стирали белье. Одна из женщин пояснила, что пришла с дочерью в административное здание помыться и постирать свои вещи», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что бойцы без применения физической силы сопроводили женщин к выходу, где одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и невозможность самостоятельно передвигаться.

«Прибывшая по вызову скорая помощь отвезла женщин в медицинское учреждение, а сотрудники продолжили выполнять свои обязанности. В дальнейшем по данной ситуации жалоб на действия сотрудников вневедомственной охраны не поступало», — добавили в управлении.
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