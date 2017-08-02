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Таксист-автохам в Пензе за 18 секунд дважды нарушил ПДД

14:26 | 02.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «Skoda» с госномером Н060ТЕ 58RUS и оранжевым знаком такси на крыше за 18 секунд дважды грубо нарушил правила дорожного движения на улице Советской в Пензе.

Таксист-автохам в Пензе за 18 секунд дважды нарушил ПДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Камера видеорегистратора зафиксировала, как днем в среду, 2 августа, водитель белой иномарки сначала пренебрег разметкой по полосам, а затем, когда все же протиснулся между двумя рядами машин, остановившись почти на пешеходном переходе, поехал на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент, как видно на записи, транспортные средства на перекрестке еще только завершали маневры. В их числе была и маршрутка, которая поворачивала с улицы Лермонтова на Куйбышева. Автохам притормозил и даже пропустил ее.

Нарушителю ПДД, который решил «выиграть» всего несколько секунд, теперь грозит административная ответственность.
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