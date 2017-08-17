Девочка из Пензенской области после ДТП на Украине попала в реанимацию, ее мать погибла Происшествия

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. 6-летняя девочка из Пензенской области находится в реанимации больницы украинского города Херсон после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла ее мать. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

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«Жительница Пензенской области, которая отдыхала там вместе со своей дочкой, попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли все в машине, кроме этой девочки. Она сейчас находится в отделении реанимации больницы в городе Херсоне. Папа из Пензы приехал, сейчас находится там», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и регионального аппарата поддерживают контакт с врачами из Украины.

«Она в стабильном состоянии. Когда ее состояние улучшится, тогда девочка будет госпитализирована в лечебное учреждение в России», — добавила Елена Столярова, уточнив, что пока врачи не рекомендуют транспортировать ребенка.