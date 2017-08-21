На дорогах Пензенской области в выходные погибли два ребенка Происшествия

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Два ребенка погибли в Пензенской области в результате ДТП, произошедших в минувшие выходные. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в субботу, 19 августа, в 11.15 напротив дома №1 на улице Строителей мужчина за рулем автомобиля «Subaru Impreza» допустил наезд на мальчика 2004 года рождения. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в воскресенье, 20 августа, в 16.00 у дома №17 на улице Советской в селе Саловка Пензенского района водитель грузовика «Урал-4320» с прицепом насмерть сбил девочку 2011 года рождения.

Сотрудники ГИБДД проводят по данным фактам проверки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.