22:28:20 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На дорогах Пензенской области в выходные погибли два ребенка

12:05 | 21.08.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Два ребенка погибли в Пензенской области в результате ДТП, произошедших в минувшие выходные. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

На дорогах Пензенской области в выходные погибли два ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в субботу, 19 августа, в 11.15 напротив дома №1 на улице Строителей мужчина за рулем автомобиля «Subaru Impreza» допустил наезд на мальчика 2004 года рождения. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в воскресенье, 20 августа, в 16.00 у дома №17 на улице Советской в селе Саловка Пензенского района водитель грузовика «Урал-4320» с прицепом насмерть сбил девочку 2011 года рождения.

Сотрудники ГИБДД проводят по данным фактам проверки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
Актуальное
Читайте также
Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами
В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома
Жительнице Пензы исполнилось 100 лет В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама