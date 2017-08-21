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Следователи выяснят, кто заразил ВИЧ-инфекцией девушку-подростка в Пензенской области

16:20 | 21.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту заражения ВИЧ-инфекцией половым путем 17-летней жительницы Кузнецкого района Пензенской области.

Следователи выяснят, кто заразил ВИЧ-инфекцией девушку-подростка в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, основанием для ее проведения стала информация, которую распространили СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства заражения несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией, а также причины и условия, способствовавшие этому», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего за полгода в Пензенской области было выявлено 230 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. 220 из них зафиксировано среди постоянных жителей региона.

Заболеваемость составила 16,4 на 100 тыс. населения, что на 3,1% выше первой половины 2016 года.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за полгода зафиксировано два случая заболевания детей до одного года и 17-летней девушки, заразившейся половым путем.
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