11:57:15 Пятница, 18 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Пензенской области за полгода выявлено 230 случаев ВИЧ-инфекции

09:31 | 18.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. 230 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано на территории Пензенской области среди всех контингентов населения за первые 6 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за полгода выявлено 230 случаев ВИЧ-инфекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом 220 из них зарегистрировано за этот период среди постоянных жителей Пензенской области. Заболеваемость составила 16,4 на 100 тыс. населения, что на 3,1% выше первой половины 2016 года.

Читайте также

В Пензенской области за полгода зарегистрировано 3 тыс. браков и почти 2,5 тыс. разводов

В нескольких районах среднеобластные показатели существенно превышены, в частности, в Бековском районе заболеваемость составила 26 на 100 тыс. населения, в Малосердобинском — 33,8, в Сердобском — 20,2, в Никольском — 19,3 и в Кузнецком — 24,0.

Рост заболеваемости, не считая спорадических случаев на малых территориях, отмечается в Сердобском, Бессоновском, Пензенском, Никольском и Кузнецком районе. В то же время в семи административных территориях региона регистрируется ее снижение.

Превышение заболеваемости в Пензе над областными показателями, начавшееся с 2011 года, сохраняется — за шесть месяцев 2017 года она составила 23,31 на 100 тыс. населения, что на 35,4% выше регионального значения. Заболеваемость снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Актуальное
Читайте также
Многодетная мать из Кузнецка подняла проблему освещения в строящемся микрорайоне Пожар в «Спутнике» потушен
В Сердобском районе водитель скутера госпитализирован после ДТП В Пензе ищут двух «соцработниц», укравших у пенсионерки более 30 тыс. рублей
Фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет 24 и 25 августа Жительница Пензы лишилась почти 15 тыс. рублей при попытке оформить кредит
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама