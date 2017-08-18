В Пензенской области за полгода выявлено 230 случаев ВИЧ-инфекции Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. 230 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано на территории Пензенской области среди всех контингентов населения за первые 6 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом 220 из них зарегистрировано за этот период среди постоянных жителей Пензенской области. Заболеваемость составила 16,4 на 100 тыс. населения, что на 3,1% выше первой половины 2016 года.

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В нескольких районах среднеобластные показатели существенно превышены, в частности, в Бековском районе заболеваемость составила 26 на 100 тыс. населения, в Малосердобинском — 33,8, в Сердобском — 20,2, в Никольском — 19,3 и в Кузнецком — 24,0.

Рост заболеваемости, не считая спорадических случаев на малых территориях, отмечается в Сердобском, Бессоновском, Пензенском, Никольском и Кузнецком районе. В то же время в семи административных территориях региона регистрируется ее снижение.

Превышение заболеваемости в Пензе над областными показателями, начавшееся с 2011 года, сохраняется — за шесть месяцев 2017 года она составила 23,31 на 100 тыс. населения, что на 35,4% выше регионального значения. Заболеваемость снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.