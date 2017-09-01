Пензенские коммунисты заявили о нападении на здание обкома Происшествия

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Неизвестный совершил нападение на здание пензенского обкома КПРФ на улице Кирова в ночь на пятницу, 1 сентября: злоумышленник повредил часть имущества, залил замок входной двери суперклеем, прикрепил к ней лист бумаги с надписью «Побойтесь Бога!» и разбросал листовки вокруг крыльца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в штабе пензенских коммунистов.

Фото: Kprfpenza.ru

«Преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на здании областного комитета КПРФ. По факту случившегося написано заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и ознакомились с записями камер наблюдения. Личность преступника устанавливается», — пояснили в обкоме.

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В пресс-службе не исключили, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Судя по кадрам записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вскоре после 3.00 пятницы, 1 сентября. Злоумышленник — предположительно, молодой человек — был одет в кофту с капюшоном, который был надвинут на глаза, поэтому лица человека не видно.

В 3.08 он разбросал листовки на территории пензенского обкома КПРФ — неподалеку от бюста Иосифу Сталину, спустя минуту склонился над замком входной двери, а уже в 3.10 спустился с крыльца и направился в противоположную от здания сторону.